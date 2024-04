Accident în Capitală. Au fost implicate un autobuz și un autoturism/Mai mulți călători, la spital Un accident in care, din primele informații, au fost implicate un autobuz și un autoturism, a avut loc luni in București. Din cate se poate vedea din imagini, la fața locului au ajuns echipaje de poliție. Din primele date, accidentul a avut loc in urma cu scurt timp, pe strada Buzești, aproape de intersecția cu […] The post Accident in Capitala. Au fost implicate un autobuz și un autoturism/Mai mulți calatori, la spital first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

