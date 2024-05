Stiri pe aceeasi tema

- Campionul la box si raliu Mihai Leu a fost internat de urgenta, vineri seara, la spitalul din Hunedoara. Ulterior, el a fost transferat la Bucuresti, dupa ce-au aparut complicații in urma unei intervenții chirurgicale.

- Campionul la box si raliu Mihai Leu a fost internat de urgenta, vineri seara, la spitalul din Hunedoara, de unde a fost transferat apoi la Bucuresti. Potrivit Pagina de Timis, care citeaza surse din randul medicilor, starea agravata a sportivului a fost cauzata de complicatii aparute la o interventie…

- Actorul Florin Piersic urmeaza sa fie mutat de urgenta cu o aeronava medicala de la Institutul Inimii Niculae Stancioiu din Cluj Napoca, la un spital din Bucuresti. Potrivit unor surse, actorul ar urma sa fie internat de urgenta la Institutul Matei Bals din Capitala, potrivit stiripesurse.ro. Desi medicii…

- Un accident in care, din primele informații, au fost implicate un autobuz și un autoturism, a avut loc luni in București. Din cate se poate vedea din imagini, la fața locului au ajuns echipaje de poliție. Din primele date, accidentul a avut loc in urma cu scurt timp, pe strada Buzești, aproape de intersecția…

- Incident grav, luni, in București. Atat cadrele medicale, cat și polițiștii au fost sesizați despre aceasta situație și au intervenit. S-a intamplat in Sectorul 1 al Capitalei, unde un copil a cazut de la etajul unui bloc. Din cate s-a aflat chiar de la Poliție, e vorba despre o fetita in varsta de…

Articolul VIDEO Dascalul injunghiat intr-o biserica din Buzau, transferat la un spital din București se poate citi integral pe Stiri de Buzau .

- Dascalul atacat duminica dimineața cu un cuțit, intr-o biserica din Puiești, județul Buzau, a fost transferat la un spital din Capitala. A suferit o rana adanca de circa opt centimetri, in zona toracelui

- Este pericol in Parcul Cișmigiu din București! Mai mulți copii au pus mana pe „boabe albastre” și au ajuns de urgența la spital. Aceștia au luat contact cu cateva substanțe impraștiate de autoritațile din Capitala.