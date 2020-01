Stiri pe aceeasi tema

- Se crede ca Anul Nou trebuie sa te prinda cu haine noi pentru ca în urmatoarele 365 de zile sa primesti cât mai multe cadouri. De asemenea, pentru un an norocos si plin de iubire sunt de preferat hainele rosii, rosul fiind considerat culoarea veseliei si a dragostei. În noaptea…

- Pe 27 decembrie, Biserica Ortodoxa il praznuieste, in cea de-a treia zi de Craciun, pe Sfantul Stefan, unul dintre ucenicii lui Iisus si primul martir crestin condamnat la moarte de autoritatile iudaice din Ierusalim. Traditia spune ca, in aceasta zi, rugaciunile aduse in fata icoanei Sfantului…

- In fiecare an, pe 26 decembrie, Biserica o praznuieste pe Maica Domnului. In aceasta zi, exista cateva lucruri pe care nu ai voie sub nicio forma sa le faci! Desigur, asta daca vrei sa-ti mearga bine in anul care urmeaza.

- Sarbatoarea Craciunului marcheaza nasterea Mantuitorului si este celebrata de catre crestinii din intreaga lume in fiecare an pe 25 decembrie. Aceasta zi este extrem de importanta deoarece atunci s-a petrecut nasterea trupeasca a Mantuitorului nostru Iisus Hristos si prima sarbatoare crestina a Mantuitorului.…

- Sute de mii de romani isi serbeaza onomastica sambata, 30 noiembrie, de Sfantul Andrei. Sfantul Andrei este cunoscut ca Ocrotitorul Romaniei si este considerat apostolul romanilor sau crestinatorul poporului roman. Noaptea Sfantului Andrei, traditii romanesti In noaptea Sfantului Andrei fetele mari…

- Pe 8 noiembrie sunt praznuiti Sfintii Arhangheli Mihail si Gavriil, impreuna cu soborul tuturor puterilor ceresti. Astfel, ziua de 8 noiembrie este inchinata tuturor cetelor netrupesti. Sarbatoarea de pe 8 noiembrie a fost la inceput doar o praznuire a Sfantului Arhanghel Mihail.

- Sambata, 2 noiembrie, Biserica Ortodoxa a randuit sa se faca pomenirea morților. Pomenirea din aceasta zi este cunoscuta și sub denumirea de Moșii de toamna. Sarbatoarea celor care nu mai sunt printre noi este extrem de importanta și se ține de catre credincioși prin rugaciune. Pentru ca nu se știe…

Sfanta Parascheva. Ce nu ai voie sa faci in aceasta zi și ce nu trebuie sa mananci