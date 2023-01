Airbus a livrat 661 aeronave comerciale către 84 de clienţi în 2022, faţă de 611 avioane în 2021 ”Airbus SE (simbol bursier: AIR) a livrat 661 aeronave comerciale catre 84 de clienti in 2022 si a inregistrat 1.078 de comenzi noi brute. La sfarsitul lunii decembrie 2022, portofoliul de comenzi al Airbus s-a ridicat la 7.239 de aeronave”, anunta grupul. Airbus a castigat in egala masura 1.078 de comenzi noi (820 nete) in toate programele si segmentele de piata, inclusiv cateva angajamente de profil inalt din partea unora dintre cei mai importanti transportatori mondiali. In ceea ce priveste numarul de aeronave, Airbus a inregistrat un raport net contabilitate la factura semnificativ peste unu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

