Potrivit sursei citate, zborul a durat noua ore. Charterul, primul dintr-o serie, va zbura in urmatoarele patru saptamani si va transporta aproximativ 500 de pasageri pe mica insula, care si-a redeschis portile pentru turism din martie 2021. Pasagerii au zburat cu un avion A320Neo si au fost primiti de un grup de dansatori locali imbracati in costume traditionale, interpretand dansuri si cantece autohtone. Turistii sositi in insula exotica au primit un mic suvenir de la reprezentantii Seychelles Tourism Board (STB) in timp ce asteptau ca documentele de calatorie sa fie procesate. Turistii au fost…