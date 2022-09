Aidan Bissett single-ul Tripping Over Air

Stiri pe aceeasi tema

- Alessiah a celebrat vara aceasta și a incheiat-o cu noul sau single, „Breeze of Love”, pe care il lanseaza impreuna cu Universal Music Romania. “Breeze of Love” este menita sa prelungeasca ascultatorilor sentimentul pe care vara il da și vorbește despre schimbarea anotimpurilor, care vine și cu incheierea…

- Mai țineți minte celebrul hit „Te plac” lansat de catre baieții de la 3 Sud Est in urma cu 22 de ani? Piesa ce a stat pe buzele tuturor in tot acest timp se bucura de o noua versiune, cu un sound fresh, dar și cu un videoclip pe masura. „Orice s-ar intampla sa nu uiti niciodata/ Tu pentru mine esti…

- Menținand un impuls de neoprit in acest an, cantareața, compozitoarea și multi-instrumentista, Claire Rosinkranz, in varsta de 18 ani, din sudul Californiei, ofera o noua melodie intitulata „123″. Piesa apare dupa imnul ei pop punkizat „i’m too pretty for this”. Acesta din urma a strans deja peste 1,2…

- Palaye Royale a lansat single-ul “Fever Dream” și anunța albumul cu același nume. „Fever Dream”, piesa de titlu de pe viitorul album, va oferi o previzualizare perfecta a experienței sonore a noului lor material de studio. „Fever Dream” poate fi descris doar ca inceputul unei noi ere; Epopeea intinsa…

- Claire Rosinkranz a lansat single-ul „i’m too pretty for this”. Cantecul are o atmosfera prezenta la sfarșitul anilor 90, aducandu-ne in minte acele single-uri epice, speciale pentru adolescenți, de la Blink-182 și The Offspring. Ca intotdeauna, Claire are propria ei perspectiva asupra lucrurilor –…

- Aidan Bissett a lansat single-ul “Twenty Something”. In noua piesa, artistul transforma o situație potențial sfașietoare – gasirea persoanei potrivite la momentul nepotrivit – intr-un imn euforic de vara, plin de chitare și voci glorioase. Este primul single de pe viitorul sau EP de debut, alaturi de…

- Eminem face echipa cu Snoop Dogg pentru piesa ““From the D 2 the LBC”. Single-ul este cantat rapid de cei 2 artiști. In plus, acesta a sosit cu un videoclip regizat de James Larese, care comuta intre filmarile live ale rapperilor și o lume animata in care aceștia se transforma in avatare cu aspectul…

- La scurt timp dupa lansarea single-ului „La Steaua”, „Pas cu Pas” și „Amara mea”, Mevv iși bucura din nou fanii și lanseaza in timp record cel de-al patrulea single care se intituleaza „Johnny”. Este o piesa de vara, una dinamica cu mult haz dar și talent. O imbinare de stiluri muzicale ca: Funk, Pop,…