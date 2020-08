Ai răcit de curând? Sistemul tău imunitar ar putea fi mai eficient împotriva COVID-19. Ce arată studiile Exista cel puțin patru coronavirusuri mai vechi care provoaca raceala comuna, iar expunerea la acestea ar putea genera un raspuns imun inclusiv impotriva COVID-19.SARS-CoV-2, virusul care provoaca COVID-19, a luat lumea pe nepregatite cand a aparut brusc in Wuhan, China, la sfarșitul anului 2019.SARS-CoV-2 aparține familiei coronavirusurilor, care iși datoreaza numele unei “coroane” - așa arata la microscop, ca și cum ar avea o coroana. Aceasta este formata din proteine, pe care virusul le folosește pentru a se atașa de celulele umane și a le infecta.SARS-CoV-2 nu este primul coronavirus cunoscut… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Statele Unite au inregistrat in ultimele 24 de ore un numar record de cazuri descoperite, potrivit unei analize Reuters, iar totalul celor care au fost diagnosticati cu Covid-19 a ajuns la 2,48 de milioane. SUA au inregistrat vineri 45.242 de noi contaminari. Universitatea Johns…

- Deocamdata, niciun vaccin nu a fost confirmat ca fiind capabil sa ii protejeze eficient pe oameni de noul coronavirus, care a ucis peste 400.000 de persoane in lume, desi mai multe vaccinuri-candidate se afla in stadii variate de dezvoltare pe plan mondial. Vaccinul chinez, dezvoltat intr-un…

- Statele Unite au dovezi potrivit carora China incearca sa incetineasca sau sa saboteze producerea unui vaccin impotriva COVID-19 de catre tarile occidentale, a declarat duminica senatorul republican Rick Scott, informeaza Reuters."Trebuie sa obtinem acest vaccin. Din nefericire, avem dovezi…

- Autoritatile ruse au raportat sambata peste 8.800 de noi cazuri de Covid-19 si aproximativ 200 de decese inregistrate in ultimele 24 de ore din cauza bolii. In Rusia au fost depistate 8.855 de cazuri in ultimele 24 de ore, potrivit Reuters. Astfel, totalul infectarilor inregistrate este de 458.689.…

- Institutul de Virusologie din orasul Wuhan din China, incriminat cu regularitate de Statele Unite, detine trei tulpini vii de coronavirus de liliac, insa niciuna nu corespunde cu tipul de coronavirus care produce boala COVID-19, sustine directoarea sa, Wang Yanyi, potrivit AFP.

- Prim-ministrul chinez Li Keqiang a proclamat vineri o ''reusita strategica majora'' in lupta tarii sale impotriva noului coronavirus, aparut la sfarsitul anului 2019 la Wuhan (centru), informeaza France Presse, potrivit Agerpres. "Noi, fiii si fiicele natiunii chineze, am ramas uniti intr-o perioada…

- Conform Daily Star , oficialul OMS a declarat ca in acest context alarmant este „timpul pentru pregatire, nu pentru sarbatoare” Dr. Hans Kluge a subliniat ca ratele de deces și infecție au scazut in mai multe țari, inclusiv in Marea Britanie, dar el este ingrijorat de perspectiva unui al doilea val…