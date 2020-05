Stiri pe aceeasi tema

- Pianista Eliza Puchianu vorbeste despre modalitatea in care isi desfasoara cursurile online, dar si despre cum percepe evenimentele artistice difuzate pe Internet in aceasta perioada. Sa asculti muzica inregistrata, sa sustii concerte live pe Zoom, sa obtii performanta de la copii dincolo de impedimentele…

- Școala, ca instituție fundamentala a statului, trebuie sa faca fața unei noi provocari: garantarea dreptului la educație pentru toți copiii, in condițiile in care unitațile de invațamant sunt inchise. Cursurile online sunt o soluție la indemana atunci cand elevii și familiile acestora au dispozitivele…

- Ministrul Educatiei Nationale, Monica Anisie, a declarat, miercuri, ca elevii care au acces la internet si calculator au obligatia de a participa la cursurile online desfasurate de profesori, iar ei pot fi notati pentru aceasta activitate, nota putand fi trecuta in catalog. „Pentru ca s-a incheiat perioada…

- Vacanta de primavara se incheie astazi, 20 aprilie, iar elevii vor relua scoala maine, 21 aprilie, prin studiul de acasa si online, a declarat Roxana Cercel, purtator de cuvant al Inspectoratului Scolar al Municipiului Bucuresti, pentru Libertatea.Tinand cont de faptul ca in Romania este stare de urgenta,…

- Logiscool Romania, Școala Internaționala de Programare pentru Copii și Adolescenți, ofera elevilor inscriși la cursurile de programare posibilitatea de a continua procesul de invațare intr-un format online, in contextul inchiderii școlilor ca masura de prevenție impotriva raspandirii noului coronavirus.…

- Unii profesori din Timiș au ales sa țina lecții online cu elevii, in intervalul cand cursurile sunt suspendate, pentru a evita infecția cu coronavirus. Este vorba de perioada 11-22 martie, care in mod cert va fi prelungita. The post Unii profesori din Timiș au inceput sa faca lecții online cu elevii…

- In plina ascensiune a epidemiei cu coromavirus, primarul General al Capitalei, Gabriela Firea, a anunțat ca elevii bucureșteni vor avea acces la o platforma online, unde pot acumula cunoștințe din 10 domenii...

- Toate școlile și gradinițele din Romania, de stat și private, vor fi inchise incepand de miercuri, 11 martie, și pana pe 22 martie, din cauza coronavirusului. Este decizia luata luni seara de Comitetul Național pentru Situații de Urgența. Ministrul Educației, Monica Anisie, a precizat ca la nivelul…