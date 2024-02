Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din clasele a VIII-a susțin in aceste zile simularile la Evaluarea Naționala. Luni, școlarii au susținut simularea la proba scrisa la Limba și literatura romana, iar astazi, aceștia au susținut simularea la matematica. Miercuri, 7 februarie, elevii vor susține simularea la Limba și literatura…

- 87,45% dintre elevi s-au prezentat la simularea Eavluarii Naționale. Astazi, s-a desfașurat proba scrisa la Limba și literatura romana pentru elevii de clasa a VIII-a. In județul Dolj, 4292 elevi au fost prezenti și 616 elevi au fost absenți. Nu au fost elevi eliminați din examen și nu au existat tentative…

- Elevii de clasa a VIII-a au primit subiectele la Limba romana și au la dispoziție doua ore pentru a le rezolva. O noutate la simularea din acest an este introducerea scanarii lucrarilor in clasa și corectarea pe platforma digitalizata.

- Elevii din invațamantul primar și secundar din Republica Moldova vor intra in vacanța de iarna pe 23 decembrie și se vor intoarce la școala pe 9 ianuarie. In aceasta perioada, gradinițele vor ramane deschise, a anunțat Andrei Pavaloi, șeful Direcției generale educație, tineret și sport in cadrul ședinței…

- Dupa revoluția din 1989, Ziua Naționala a Romaniei s-a sarbatorit pe 1 decembrie, dupa ce anterior era marcata pe 23 august. Din ziarul Adevarul de Cluj, aparut in 5 decembrie 1990, aflam mai multe despre cum s-a sarbatorit Unirea la Gherla in acel an O castea video recuperata prin amabilitatea cameramanului…

- Colegiul Tehnic „Ion Creanga” este o școala care, intr-o lume a falselor valori și a cuvintelor mari, reușește, de zeci de ani, sa doboare bariere și sa schimbe mentalitați. Prin amplasarea ei, școala noastra imbrațișeaza cu privirea și cu inimile celor aproape doua mii de elevi și profesori panorama…

- Cupa „1 Decembrie 1918” la volei, eveniment tradițional la Gherla, ajunge la ediția cu numarul 33. Ediția 2023 se va desfașura la sala de sport a liceului „Ana Ipatescu”, cu parteneri de joc din Ardeal și din Moldova. Anul acesta, numarul echipelor care se intrec a urcat la opt. Fiecare dintre formații…

- La Liceul Teoretic “Ana Ipatescu” Gherla s-a desfasurat intre 13-17 noiembrie 2023 un maraton de cinci zile anti-bullying, in cadrul proiectului “Impreuna impotriva bullying-ului”, coordonat de prof. inv. primar Feher Ecaterina si prof. inv. primar Cont Melania. Activitațile din cadrul acestui proiect…