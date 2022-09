Stiri pe aceeasi tema

- Investitiile straine directe au crescut cu 21,47% in primul semestru al acestui an, la 4,379 miliarde de euro, comparativ cu 3,605 miliarde euro in perioada similara din 2021, conform datelor Bancii Nationale a Romaniei remise vineri AGERPRES . „Investitiile directe ale nerezidentilor in Romania au…

- Aerostar a inregistrat, in primele sase luni ale acestui an, un profit net de 48,829 milioane lei, cu 14,6% mai mare fata de cel obtinut in perioada similara a anului trecut, de 35,998 milioane lei, conform raportului transmis vineri Bursei de Valori Bucuresti. Fii la curent cu cele mai noi…

- ”Performanta Telekom Mobile s-a reflectat in rezultate pozitive pentru achizitia si retentia clientilor. In trimestrul 2 2022, veniturile au crescut cu 4,7% fata de aceeasi perioada a anului 2021, pana la 78,2 milioane de euro, luand in considerare referinta de raportare fara impactul operatiunilor…

- ANPC a prezentat, joi, printr-un comunicat de presa, bilantul primelor sase luni de mandat al presedintelui Autoritatii Nationale pentru Protectia Consumatorilor, Horia Constantinescu. “Activitatea de control si supraveghere piata a ANPC, ca rol preponderent al institutiei, in Romania, a inregistrat,…

- ”Portofoliul de credite al Alpha Bank Romania a crescut cu 7% fata de aceeasi perioada a anului precedent, dinamica sustinuta atat de avansul finantarilor acordate persoanelor juridice, cat si de creditarea persoanelor fizice. Profitul operational s-a situat la 17,6 milioane euro, marcand un avans anual…

- Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunța lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiții – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune și cu activitați in distribuția de input-uri, trading de cereale, producție agricola,…

- Investitiile in irigatii trebuie sa fie o componenta care sa vizeze o modificare la renegocierea pe care o vom avea cu Comisia Europeana, in condițiile in care agricultura este o activitate economica cu foarte multi factori de risc, a declarat, intr-o conferinta de specialitate, ministrul Agriculturii…