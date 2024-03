”PayPoint Romania anunta rezultate pozitive pentru 2023, in linie cu strategia de dezvoltare a companiei. Astfel, in decursul anului, au fost procesate peste 100 de milioane de tranzactii in valoare totala de 13,6 miliarde de lei, prin cele aproximativ 25.000 magazine partenere PayPoint. Totodata, aplicatia 24pay, detinuta de PayPoint, a ajuns la aproape 2 milioane de descarcari, iar numarul de plati inregistrate prin aplicatie in 2023 a fost in crestere cu 60% fata de anul precedent”, anunta compania. Strategia companiei a vizat atat cresterea distributiei POS-urilor in piata, cat si focus asupra…