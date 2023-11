Agricultorii vin cu tractoarele la Chişinău într-un protest pe care intenţionează să-l desfăşoare fără întrerupere până la sfârşitul anului – VIDEO Pe pagina de Facebook a Asociatiei „Forta Fermierilor” a fost publicat un videoclip in care se observa mai multe tractoare care se deplaseaza pe sosea. In inregistrare, vocea de pe fundal a unui barbat confirma ca tractoarele se indreapta spre capitala, scrie „Ne-am pornit spre Chisinau. Bravo agricultorilor care au sange in ei, care cunosc problemele din agricultura si vor o schimbare, din punct de vedere a situatiei din agricultura. Vor sa faca ceva in tara asta. Coloana se intinde mai lung din cauza faptului ca Politia mentioneaza sa fie pana la 500 de metri intre fiecare tractor. Baieti, nu… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

