- Cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, dar și alți lideri europeni ai Partidului Socialiștilor Europeni PES vor fi prezenți sambata, la Parlament, la o reuniune organizata de PSD. La discuții vor participa cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, comisarul european Nicolas Schmit, presedintele PES, Stefan Lofven,…

- Un autocar plin cu copii a fost cuprins de flacari, in Moldova Noua. Autobuzul, in care se aflau 30 de copii, a luat foc in timp ce se afla in trafic. Autocarul in care se aflau copiii care mergeau spre școala a luat foc in timp ce se afla in trafic. Șoferul a fost cel […] The post Un autocar plin cu…

- Un comisar de politie din Gorj a refuzat sa fie testat antidrog si spune ca testele pentru depistarea stupefiantelor care li se fac soferilor in trafic dau de ce cele mai multe rezultate greșite. Comisarul de poliție Cristinel Tanase, șeful Poliției din Rovinari, a fost oprit in trafic de colegii de…

- Procurorul Daniel Horodniceanu, vicepreședinte al Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) și fost șef al DIICOT, a scapat fara nicio sancțiune dupa scandalul cu polițiștii care anul trecut l-au oprit in trafic. Decizia a fost luata luni de instanța suprema și este definitiva. Inalta Curte de Casație…

- Dacian Ciolos, europarlamentar al Partidului REPER, a depus luni dimineata un denunt la Parchetul General impotriva lui Marcel Ciolacu, in cazul Rosia Montana. Dacian Ciolos a transmis ca a depus denuntul pentru ”raul pe care l-a facut cu buna stiinta sau din prostie in cazul Rosia Montana”. ”Nu pot…

- Un barbat a fost retinut de procurorii DNA Iasi, dupa ce initial ar fi amenintat si lovit politisti pentru a-i determina sa nu il sanctioneze pentru distrugerea unui autoturism, iar ulterior le-ar fi promis agentilor sume intre 3.000 lei si 30.000 de euro, in acelasi scop. Procurorii Directiei Nationale…

- Rusia a lansat un atac la Odesa in timpul vizitei pe care presedintele ucrainean Volodimir Zelenski si oaspetele sau, premierul grec Kyriakos Mitsotakis, o faceau, miercuri, in orasul din sudul Ucrainei. O racheta a aterizat la 150 de metri de cele doua delegatii, potrivit publicatiei grecesti Protothema.…

- Pe fundalul legendei Babei Dochia, premierul Marcel Ciolacu a mers la o florarie din București de unde a cumparat flori pentru 1 Martie. Prim-ministrul, ajuns la sediul guvernului, a imparțit buchete de flori angajatelor. „Premierul a mers in aceasta dimineata la o mica florarie, un business romanesc…