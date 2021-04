Din noua sa functie de secretar general al organizatiei neguvernamentale Amnesty International, Agnes Callamard, fosta experta a ONU in drepturile omului, raportor special privind executiile extrajudiciare, sumare sau arbitrare, afirma intr-un interviu acordat miercuri AFP ca isi va continua lupta impotriva autocratilor lumii. "Cu siguranta nu am intentia sa tac!", asigura Callamard (58 de ani), care in vechea functie de raportor special al ONU (din 2016) si-a atras nenumarate adversitati: un responsabil saudit a amenintat-o cu moartea, iar presedintele filipinez Rudrigo Duterte i-a adresat injurii.…