”Sarbatorile de iarna au fost intotdeauna o ocazie asteptata de romanii care studiaza sau muncesc in afara tarii sa vina acasa, insa anul acesta zborurile catre Romania au scazut dramatic. Conform ultimelor date inregistrate de Vola.ro, in luna decembrie a acestui an numarul zborurilor din statele europene unde locuieste o parte semnificativa din diaspora romaneasca a scazut cu pana la 72%. Astfel, Italia a inregistrat cea mai mare scadere a numarului de zboruri inspre Romania, urmata de Germania cu o scadere de 64%, Spania cu 58%, Franta cu 44% si Marea Britanie cu 32%. Numarul de zboruri disponibile…