- Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale, prin Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), a anunțat azi, 2 noiembrie, ca de la startul Campaniei 2022 de plata in avans si pana in prezent a autorizat la plata suma de 1.027.349.083,89 euro, pentru un numar de 597.352 fermieri, reprezentand…

- La nivel național, in perioada 16 – 22 octombrie 2022, Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura a autorizat la plata suma de 741,16 milioane euro pentru un numar de 320.755 de fermieri. Banii aferenți ajung deja și in conturile tot mai multor fermieri din Salaj. Sursele de finanțare pentru…

- Campania de plata in avans a fermierilor care au depus Cereri unice de plata in anul 2022, a inceput duminica, 16 octombrie, anunța Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA), care are la dispoziție o suma totala de peste 1 miliard de euro. Cuantumurile pentru anul de cerere 2022 au…

- ”In sedinta de Guvern din 21 septembrie 2022, am aprobat plafoanele alocate schemelor de sprijin cuplat, in sectorul zootehnic, precum si cuantumul acestora, pentru anul de cerere 2022. Plafonul aprobat este de 185.483.810 euro, care se acorda crescatorilor de animale pentru anul de cerere 2022, pentru…

- Fermierii ar putea primi o suma de 96,2796 euro pe hectar (ha) in anul de cerere 2022, aferenta platilor directe unice pe suprafata, conform unui proiect de hotarare postat pe site-ul Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale (MADR), potrivit Agerpres. Platile directe prevazute in acest proiect,…