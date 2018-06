Stiri pe aceeasi tema

- Deputatii francezi au adoptat joi un proiect de lege care interzice complet folosirea telefoanelor mobile in scolile si liceele din tara. Legea, care era o promisiune de campanie a presedintelui Emmanuel Macron si mai trebuie adoptata si de Senat, a fost denuntata drept "cosmetizare" de opozitie.

- Presedintele Agentiei Nationale de Transplant, Radu Deac, spune ca in ultimele sase luni numarul donatorilor de organe a scazut, aceasta problema fiind, insa, la nivelul intregii Europe. Deac a precizat ca in prezent in Romania exista 36 de pacienti care au nevoie de transplant de plaman. “Fara donatori…

- Camera de Comerț Timiș impreuna cu Central European Trade and Logistics Cooperation Zone (CECZ Co.Ltd) organizeaza in perioada 31 mai – 1 iunie 2018 o misiune economica la Budapesta (Ungaria) de vizitare a celei de-a 9-a ediții a CHINA SMART EXPO. CHINA SMART EXPO este unul din cele mai mari și complexe…

- Saptamana trecuta am aflat despre organizarea unui eveniment Honor in luna mai in Londra, unde era asteptat noul Honor 10, insa lansarea telefonului este de fapt mult mai aproape decat ne asteptam. Saptamana viitoare, pe 19 aprilie, Huawei va prezenta in mod oficial noul flagship al brandului sau secundar,…