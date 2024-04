Perciun: Telefoanele mobile ar putea fi interzise în timpul orelor Telefoanele mobile ar putea fi interzise in timpul orelor de studii. Parinții sint de acord cu aceasta decizie, in special cind este vorba despre elevii de la clasele primare. Pe de alta parte, copiii spun ca au nevoie de telefoane mobile atunci cind apar urgențe sau este necesar sa le foloseasca la ore, la cerința profesorului. Ministrul Educației Dan Perciun a declarat ca in curind va fi crea Citeste articolul mai departe pe noi.md…

