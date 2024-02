Profesorii vor putea confisca telefoanele mobile ale elevilor, până la finalul orelor: Propunerea, înaintată Ministerului Educației Profesorii vor putea confisca telefoanele mobile ale elevilor, pana la finalul orelor: Propunerea, inaintata Ministerului Educației Profesorii vor putea confisca telefoanele mobile ale elevilor, pana la finalul orelor: Propunerea, inaintata Ministerului Educației O noua regula ar putea aparea in școlile din Romania, la propunerea Consiliului Național al Elevilor. Aceasta a fost inaintata deja Ministerului Educației. Daca va fi aprobata, profesorii vor avea dreptul sa confiște telefoanele mobile ale elevilor pana la […] Profesorii vor putea confisca telefoanele mobile ale elevilor, pana la finalul… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

Sursa articol si foto: ziarulunirea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Elevii din Romania au parte de vești proaste! Profesorii le-ar putea confisca telefoanele mobile in timpul orelor de curs. De asemenea, aceștia și-ar putea primi inapoi device-urile dupa terminarea programului.

- Profesorii pot confisca telefoanele elevilor și le restituie la finalizarea orelor de curs in ziua respectiva. Propunere Profesorii pot confisca telefoanele elevilor și le restituie la finalizarea orelor de curs in ziua respectiva, dupa cum se arata in propunerile Consiliului Național al Elevilor pentru…

- Bursele scolare ale elevilor pentru luna noiembrie trebuiau sa fie platite vineri, 15 decembrie, conform termenelor din metodologia de acordare a burselor in acest an școlar. Posibil o parte dintre elevi sa primeasca banii in saptamana Craciunului. In noiembrie, peste 1,28 de milioane de elevi au primit…

- Guvernul spaniol vrea sa interzica telefoanele mobile in scoli, colegii si licee in fata "preocuparilor" pe care acestea le suscita in randul unei parti unor familii si profesori, a anuntat miercuri executivul, noteaza AFP preluat de agerpres. Ministerul spaniol al Educatiei "propune utilizarea zero…

- Premierul Marcel Ciolacu a afirmat, marți, ca timp de 30 de ani, fiecare ministru al Educației a vrut sa-si impuna propria viziune si sa schimbe sistemul din temelii, iar modificarile au diminuat calitatea invatamantului in Romania.

- Duma de Stat, camera inferioara a parlamentului rus, a aprobat miercuri o lege care le interzice elevilor sa foloseasca telefoanele mobile sau tabletele cu cartele SIM in timpul orelor, transmite EFE.

- Deputatul social-democrat Dumitrița Gliga a participat, in calitate de președinte al Comisiei pentru Invațamant din Camera Deputaților, la un eveniment organizat de Consiliului National al Elevilor – unica structura de reprezentare a elevilor din Romania – cu ocazia prezentarii Raportului privind implementarea…