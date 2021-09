Stiri pe aceeasi tema

- Emisarul american multumeste talibanilor pentru ca i-au lasat pe cei 250 de cetațeni straini din Afganistan sa plece, a declarat emisarul special al SUA pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, intr-o serie de postari pe Twitter sambata dimineata devreme, citat de DPA. Plecarile au fost…

- Plecarea a peste 250 de cetateni straini din Afganistan intr-o operatiune permisa de fortele talibane este un lucru "pozitiv", a declarat emisarul special al SUA pentru reconciliere in Afganistan, Zalmay Khalilzad, intr-o serie de postari pe Twitter sambata dimineata devreme, citat de DPA. Plecarile…

- SUA au salutat joi "cooperarea" si "flexibilitatea" talibanilor, cu ocazia primului zbor de evacuare de dupa retragerea trupelor americane din Afganistan, zbor ce a transportat de la Kabul inclusiv cetateni americani, informeaza AFP. "Talibanii au dat dovada de cooperare, facand posibila plecarea…

- SUA au salutat joi ''cooperarea'' si ''flexibilitatea'' talibanilor, cu ocazia primului zbor de evacuare de dupa retragerea trupelor americane din Afganistan, zbor ce a transportat de la Kabul inclusiv cetateni americani, informeaza AFP. "Talibanii au dat…

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters, scrie news.ro. Talibanii…

- Autoritatile talibane au convenit sa permita unui numar de 200 de civili americani si cetateni din tari terte care au ramas in Afganistan la sfarsitul operatiunii de evacuare a SUA sa plece cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a declarat un oficial american. Talibanii au fost…

- Autoritatile talibane au fost de acord sa permita plecarea din Afganistan, dupa incheierea operatiunilor de evacuare, a 200 de civili americani si cetateni de alte nationalitati cu zboruri charter de pe aeroportul din Kabul, a spus un oficial american citat de Reuters.

- Administratia Joseph Biden a avertizat, marti, ca liderii insurgentilor talibani vor fi izolati pe plan international daca vor prelua puterea cu forta in Afganistan, in conditiile in care, conform unui oficial din cadrul Uniunii Europene, rebelii detin controlul asupra a 65% din teritoriul tarii.…