- Deflagratia s-a soldat cu 17 morti si 40 de raniti, a declarat pentru France Presse Mubarez Attal, purtator de cuvant al politiei din Nangarhar, provincie frontaliera cu Pakistanul. Purtatorul de cuvant al guvernatorului provincial, Attaullah Khogyani, a vorbit despre "circa 20 de morti, toti credinciosi".…

- Un atac sinucigas a avut loc joi in centrul capitalei afgane Kabul, au anuntat oficialii guvernamentali. Explozia a avut loc intr-o zona din apropierea ambasadelor si a institutiilor guvernamentale . Atentatul are loc la doar trei zile de la atacul in care un diplomat roman si-a pierdut viata si altul…

- Militantii talibani au revendicat joi responsabilitatea pentru atentatul sinucigas cu masina-capcana din Kabul care a vizat un punct de control din apropierea cartierului general al misiunii Resolute Support a NATO si care s-a soldat cu cel putin 5 morti si 35 de raniti, informeaza dpa si EFE. Purtatorul…

- Deflagratia s-a produs in apropierea vastului complex Green Village din Kabul, unde se afla agentii de asistenta si organizatii internationale, a declarat Nasrat Rahimi, purtator de cuvant al Ministerului de Interne, informeaza Agerpres.Explozia puternica s-a produs intr-o zona frecventata…

- Un atac sinucigaș a fost lansat sambata seara, dupa ora 22,30 (ora locala) de un comandou al jihadistilor Statului Islamic asupra unei sali de festivitați din vestul Kabulului unde avea loc o nunta la care participau mai multe sute de persoane. Autoritațile afgane spun ca acesta este cel mai grav atentat…

- Cel putin doua persoane au murit si alte sase au fost ranite in urma unei explozii produse joi la un poligon de lansare a rachetelor balistice din nordul Rusiei, in timpul unui test de armament, sputnik.

- Purtatorul de cuvant al Ministerului de interne Nasrat Rahimi a explicat ca un vehicul incarcat cu explozibili a fost detonat la intrarea intr-un comisariat de politie, la ora locala 09.00 (04.30 GMT), fara a da alte detalii.Deflagratia a ridicat un nor urias de fum. Intr-o inregistrare…