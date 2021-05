Afaceristul mort în atentatul cu bombă de la Arad a murit din cauza exploziei și a inhalării de gaz S-a finalizat necropsia cadavrului dupa explozia de la Arad, potrivit unor surse din ancheta citate de Mediafax. S-a stabilit ca este vorba cu certitudine de omul de afaceri Ioan Crișan, ADN-ul fiind confirmat. Cauza morții a fost stabilita ca fiind explozia și inhalarea de gaz. Necropsia afaceristului Ioan Crișan s-a incheiat, iar medicii legiști […] The post Afaceristul mort in atentatul cu bomba de la Arad a murit din cauza exploziei și a inhalarii de gaz appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

