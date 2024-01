Aeroportul Brașov va avea program de 16 ore. Consiliul Judeţean, negocieri cu două companii aeriene Aeroportul Brașov va avea, așa cum s-a anunțat, programul de funcționare prelungit din 15 ianuarie. Administrația Aeroportului Internațional Brașov-Ghimbav se pregatește pentru trecerea la un program de 16 ore, intre orele 07.00-23.00, incepand cu 15 ianuarie, conform promisiunilor. Care sunt rezervele cu privire la acest pas, avand in vedere ca la ora actuala doar o singura companie aeriana opereaza la Brașov, a explicat pentru radiobrasovfm.ro , președintele Consiliului Județean Brașov , Șerban Todorica: „Din data de 15 ianuarie, programul va fi prelungit. Exista documente in acest sens, exista… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

