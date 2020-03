Stiri pe aceeasi tema

- Adriana-Elena Mota a fost numita in functia de presedinte, cu rang de secretar de stat, al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban, potrivit Agerpres.Citește și: Decizie fara precedent luata de Auchan in plina epidemie de coronavirus Decizia…

- Claudiu Daniel Catana a fost eliberat, la cerere, din functia de secretar de stat la Ministerul Tineretului si Sportului, printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Decizia a fost publicata miercuri in Monitorul Oficial. AGERPRES/ (AS - autor: Daniel Florea, editor: Antonia Nita,…

- Cornel Feruta a fost numit in functia de secretar de stat pentru afaceri globale si strategii diplomatice in cadrul Ministerului Afacerilor Externe printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata vineri in Monitorul Oficial. Cornel Feruta este diplomat de cariera de peste 20 de ani. Printr-o…

- Alexandra Toader a fost numita in functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a prim-ministrului Ludovic Orban. Anterior, Alexandra Toader a detinut functia de membru al Colegiului Consiliului National…

- AndreiTinu revine in fruntea Autoritații Naționale pentru Cetațenie,dupa ce a obținut suspendarea deciziei de demitere emisa depremierul Ludovic Orban. Prim-ministrul a luat act de hotarareaCurții de Apel București și a dispus reincadrarea acestuia infuncția de președinte al Autoritații.Prin decizia…

- Radu Preda a fost eliberat din functia de presedinte executiv al Institutului de Investigare a Crimelor Comunismului si Memoria Exilului Romanesc printr-o decizie a premierului Ludovic Orban publicata marti in Monitorul Oficial. Seful Executivului a luat decizia ca urmare a unei Note de…

- Andrei Tinu va exercita atributiile functiei de presedinte al Autoritatii Nationale pentru Cetatenie, potrivit unei decizii a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial si emisa dupa ce Curtea de Apel Bucuresti a dispus suspendarea unei decizii anterioare a prim-ministrului prin…

- Emilia Gane a fost numita in functia de agent guvernamental pentru Curtea de Justitie a Uniunii Europene, printr-o decizie a premierului Ludovic Orban, publicata marti in Monitorul Oficial. Conform deciziei, Emilia Gane se numeste in functia de agent guvernamental pentru CJUE, precum si…