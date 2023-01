Ministrul Finantelor a fost intrebat dupa sedinta de Guvern daca pentru anul 2024 sunt avute in vedere noi cresteri de taxe si eliminari ale facilitatilor fiscale pentru anumite sectoare. “Eu v-am spus destul de clar si am fost destul de clar ca in 2023 si in 2024 o ajustare masiva nu va mai avea loc, jalonul din PNRR spunandu-ne ce am avut de facut pana in 2023. Pe de alta parte, tot in PNRR se prevede ca pana in 2026, dupa analiza regimului fiscal, sa intram pe o serie de ajustari”, a spus ministrul Finantelor. Ministrul Adrian Caciu a mai aratat ca, din punctul lui de vedere, acest lucru va…