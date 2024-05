Stiri pe aceeasi tema

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei, Mugur Isarescu, a declarat ca nu va fi usoara corectia fiscala si a precizat ca a participat la cateva corectii fiscale, chiar si in calitate de premier. El a dat ca exemplu situația in care a vrut sa taie din bugetul Ministerului de Interne și a fost intrebat…

- Banca Naționala a Romaniei (BNR) a revizuit ușor in creștere prognoza de inflație pentru sfarșitul anului curent, de la 4,7% la 4,9%. Totuși, instituția se așteapta ca inflația sa se situeze in banda de ținta de 3,5% la finele anului 2025. Potrivit declarațiilor guvernatorului BNR, Mugur Isarescu, scaderea…

- Intr-o mișcare strategica menita sa stimuleze creșterea și inovația in cadrul startup-urilor europene, Publyo a fost ales partener strategic de catre Traction Keys, un cunoscut incubator și accelerator de afaceri. Aceasta colaborare va vedea Publyo oferind servicii de comunicate esențiale pentru startup-urile…

- Guvernatorul Robert Holzmann al Bancii Nationale a Austriei (ONB), care controleaza respectarea sanctiunilor financiare, a declarat pentru Reuters, intr-un interviu, ca ONB considera ca acordul planificat care implica cea mai mare banca occidentala din Rusia respecta sanctiunile. Cu toate acestea, el…

- Poftiți la pensiunea agentului-șef Marian Godina din Brașov. Cel mai vizibil polițist din social media și-a luat o pauza de la activitatea sa, se afla in concediu de creștere a copilului, și pare ca are mai mult timp sa se ocupe de alte proiecte. Polițistul activist s-a apucat de stand up comedy, debut…

- Un broker de asigurari a țepuit Ministerul de Interne. Astfel ca, zeci de mașini de intervenție și ambulanțe ale Inspectoratului pentru Situații de Urgența , dar și aeronave ale Ministerului de Interne au circulat cu RCA-urile falsificate dupa ce un broker de asigurari a emis actele in mod fraudulos.…

- Mugur Isarescu a fost intrebat joi, intr-o conferinta de presa, cat de aproape este Romania de recesiune. “Nu suntem pe recesiune. Nu cred ca suntem nici in directie. Din grafic o sa vedeti ca cu consum in crestere, ar fi fost posibil, sa zicem, daca nu se atrageau banii europeni, dar vad ca merg…