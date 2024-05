Noi fapte, încadrate ca evaziune fiscală Legea s-a schimbat! Legea pentru completarea evaziunii fiscale, intrata in vigoare pe 16 mai 2024, a inclus noi fapte la categoria fiscala, noteaza avocatnet.ro . Este vorba de anume folosirea de aparate neconectate la sistemul e-Case de marcat al ANAF sau de aparate care au fost alterate pentru a nu transmite anumite date fiscale ori pentru a transmite date fiscale false. Comercianții și prestatorii risca o pedeapsa cu inchisoarea de la trei la zece ani și interzicerea unor drepturi sau o amenda penala, daca incalca legea. De asemenea, mai noteaza publicația citata, a fost majorata pedeapsa pentru… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

