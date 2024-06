Stiri pe aceeasi tema

- remierul Marcel Ciolacu a declarat, luni, la sediul PSD, despre transa a treia din PNRR, ca o sa fie pachet cu transa numarul patru. El a precizat ca avem bani suficienti in acest moment intrati in Romania si important este sa gestionam investitiile. Premierul a mai spus ca saptamana aceasta va intra…

- Marcel Ciolacu a fost intrebat, miercuri, la Euronews daca se gandeste la o impozitare progresiva. ”Noi avem de indeplinit o alta reforma, reforma fiscala. Acolo va fi o discutie ampla unde vom lua hotararile cele mai bune. Sunt adeptul impozitarii progresive, ea este peste tot in lume. In Europa…

- ”Romania creste din punct de vedere economic. Trei dovezi concrete, confirmate de INS: crestere economica de 1,8%, salariul mediu a depasit o mie de euro, inflatia a coborat la 5,9%. Viziunea pentru Romania consta in modelul economic bazat pe investitii. Avem investitii record de peste 40 de miliarde…

- Premierul Marcel Ciolacu, presedintele PSD, a declarat, luni, ca inflatia este in scadere in acest moment in Romania, dar pentru ca sa inceapa sa se vada o crestere de nivel de trai trebuie ca „septembrie-octombrie sa ne prinda cu o inflatie sub 5%”. „Avem o tara stabila macroeconomic, avem o tara unde…

- ”Noi avem, stiti foarte bine, din sumele din transa 1 si transa 2, avem consumate pana acum vreo 20%, deci nu se pune problema ca Romania ar ramane fara bani. Cu adevarat, asteptam ultimul raport, dupa vizita doamnei Celine Gauer si pe urma vom face pasul urmator. Anul acesta se vor incasa bani. Important…

- ”Actuala schema de compensare/plafonare a asigurat romanilor al patrulea cel mai ieftin gaz si UE si a cincea cea mai ieftina energie electrica.(..) Prin propuneea de azi, optimizam aceasta schema si luam in calcul scaderile de pe piata la energie electrica si gaze naturale”, a anuntat ministrul Energiei…

- „Bolos da iar cu bata-n balta! Sincer, m-am saturat sa tot comentez ce viseaza contabilii din ministerul de Finante, iar ministrul le inghite nemestecate! NU crestem nicio taxa ca sa platim pensiile majorate! Investitiile sunt solutia, ca ele aduc mai multi bani la bugetul de stat prin efectul de multiplicare!…

- „Pana nu ajungem ca, in Romania sa se castige suficient incat sa nu se mai plece – intr-un mod sustenabil ma refer – pana atunci inca discutam variante de dezvoltare. (…) Privind la nivel micro, de ce avem nevoie? Avem nevoie de niste companii, niste antreprenori care sa reuseasca sa aiba operatiuni…