Stiri pe aceeasi tema

- ”Pot sa va spun ca suntem intr-o zona foarte buna din perspectiva deficitului bugetar, in sensul ca am incheiat cu un deficit mai mic decat cel estimat, ceea ce pana la urma nu inseamna altceva decat validarea modului in care noi am vazut guvernarea”, a spus ministrul. Adrian Caciu a mai aratat ca…

- “Salarizarea nu este la Ministerul de Finante. Ministrul Transporturilor are, in aceasta zona, libertatea, conform legii, sa stabileasca, impreuna cu personalul de acolo, in limitele bugetare aprobate. In limitele bugetare aprobate, deficitul bugetar nu va fi depasit”, a declarat Adrian Caciu, marti…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, afirma ca, la sedinta de luni a coalitiei de guvernare, s-a discutat despre pensiile speciale de care alesii locali ar urma sa beneficieze, el afirmând ca în acest moment cea mai buna solutie este sa fie amânate pentru o perioada de un an, relateaza…

- Vicepresedintele PNL Alina Gorghiu a comentat, luni, la emisiunea Talk News de la Profit TV, atacurile reprezentantilor PSD la adresa guvernarii liberale, inca din primele zile ale noii guvernari de coalitie, ea afirmand ca le recomanda tuturor celor care merg la ministere, fie ca vorbim de PNL,…

- Presedintele PNL Florin Cîtu a cerut vineri, o întâlnirea a Coaliției înainte ca rectificarea bugetara sa fie adoptata de catre Guvern, au declarat surse politice pentru HotNews.ro. Ședința liderilor de Coaliție va avea loc la ora 12.00. Potrivit surselor citate, Cîțu ar…

- Florin Roman, despre coaliția PNL + PSD: „Sunt momente in viața cand nu faci ce vrei, faci ce trebuie” Florin Roman, despre coaliția PNL + PSD: „Sunt momente in viața cand nu faci ce vrei, faci ce trebuie” Vicepreședintele PNL Florin Roman, propus ministru al Cercetarii, Inovarii si Digitalizarii in…

- ​Grupul Alphabet a înregistrat trimestrul trecut o cifra de afaceri în creștere cu 41% și profit net mai mare cu 68% fața de perioada similara din 2020, depașind estimarile analiștilor financiari. Grupul a avut o cifra de afaceri de 65 miliarde dolari și profit net de 18,9 miliarde dolari,…

- Executia bugetului general consolidat in primele noua luni ale anului 2021 s-a incheiat cu un deficit de 44,29 miliarde lei (3,77% din PIB), in scadere fata de deficitul de 67,27 miliarde lei (6,37% din PIB) inregistrat in aceeasi perioada din 2020, anunța Ministerul Finantelor. In primele opt luni…