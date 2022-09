Stiri pe aceeasi tema

- In ediția 2 a sezonului 10 Chefi la cuțite, de pe 5 septembrie 2022, Patrizia Paglieri este cea care a jurizat preparatele celor trei chefi de la jocul de amuleta. Iata care a fost verdictul sau final și cine a caștigat „avantajul suprem”.

- Caz șocant in Sibiu, unde un pompier este anchetat sub acuzatia ca a incendiat cu buna stiinta casa fostei iubite. Focul a fost pus in noaptea de joi spre vineri la terasa casei din localitatea Sura Mare. Flacarile au cuprins acoperisul de 150 de metri patrati, distrugand in totalitate mansarda si bunurile…

- VIDEO ȘTIREA TA: Incendiu in centrul municipiului Alba Iulia, in spatele magazinului Romarta unde iși fac veacul oameni ai strazii Un incendiu a izbucnit in noaptea de miercuri spre joi, in centrul municipiului Alba Iulia, mai exact in spatele magazinului Romarta. Incendiul a fost surprins de camerele…

- Ministrul Catalin Predoiu, a declarat, la Palatul Victoria, despre legile justitiei, aflate pe agenda sedintei de Guvern, ca sunt fundamentale pentru cariera judecatorilor si procurorilor, functionalitatea instantelor si a parchetelor noastre dar si a CSM, garantul independentei justitiei, potrivit…

- Astazi, 01.08.2022, au inceput lucrarile de execuție pentru obiectivul de investiții ”Reabilitare strada Aleea Poarta Eroilor”. Lucrarile vor fi executate de catre Asocierea SC COMESAD RO SA (lider) și SC CENTRUL DE PROIECTARE ȘI CONSULTANȚA RUTIERA SRL (asociat). Contractul are o valoare de 919.016,80…

- Procurorul Petru Iarmaliuc a declarat astazi ca a prezentat probe suplimentare care confirma necesitatea prelungirii masurii de arest pe numele fostului șef de stat, Igor Dodon, insa cu toate interdicțiile.

- Sezonul de reproducere sta la baza recentelor atacuri ale rechinilor in Marea Rosie, in urma carora si au pierdut viata doua turiste o romanca si o austriaca in statiunea Sahl Hashish, din Egipt, in conditiile in care rechinii se aflau in cautare de hrana si inotau in ape putin adanci, a concluzionat…