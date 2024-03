Stiri pe aceeasi tema

- Scene revoltatoare au fost filmate la Iasi. O femeie de 36 de ani a fost salvata de mai multi trecatori din mainile sotului ei, care a inceput sa o loveasca, pe strada. Individul i-a distrus femeii telefonul, apoi s-a napustit asupra ei. Cand au vazut-o la pamant, cativa oameni i-au sarit in ajutor.Victima…

- Un barbat din județul Iași a fost arestat preventiv, dupa ce și-ar fi batut crunt soția pentru ca sforaia prea tare. Victima a ajuns la spital cu ruptura de splina, iar medicii au operat-o de urgența, informeaza ȘtirileProTV. Femeia, de 47 de ani, ar fi fost lovita cu pumnii in abdomen, au stabilit…

- La data de 15 ianuarie a.c. polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Apahida au luat masura reținerii, pentru 24 de ore, in cazul unui barbat, de 70 de ani, pentru incalcarea ordinului de protecție provizoriu și amenințare. In fapt, in cursul serii de 13 ianuarie a.c., barbatul, aflandu-se la locuința din…

- Scene șocante in Chiajna! Un barbat a fost impușcat, in urma unui conflict in plina stradaUn barbat a reclamat, luni seara, ca a fost ranit la un picior, in urma unui conflict spontan izbucnit pe o strada din Chiajna, judetul Ilfov, el fiind probabil impuscat. Victima a fost transportata la spital…

- Scene șocante in plina strada, in București: Barbat batut din senin de un necunoscut - 'Bag cutitul in tine', i-ar fi strigat agresorulUn barbat din Bucuresti a fost agresat de un necunoscut, pe o strada din Sectorul 1, imediat dupa ce a parcat masina. Victima povesteste pe retelele de socializare…

- Scene șocante la o carciuma, in Iași: Barbat injunghiat in piept de cel care facea glume despre soția luiUn barbat a fost injunghiat in piept, dupa ce a inceput sa se certe cu un barbat, care a inceput sa o ironizeze pe soția lui. Totul s-a intamplat intr-o carciuma din Iași. Un barbat a plecat…

- Romanul in varsta de 39 de ani și-a impușcat soția de aceeași varsta in fața salonului de cosmetica unde lucreaza femeia.Victima a ajuns in stare grava la spital unde a fost operata de urgența. Aceasta era o manichiurista cunoscuta, iar inainte de crima, barbatul era foarte agresiv cu femeia, spun colegele…

- Incident cumplit in localitatea Belcești, din județul Iași. Atenție urmeaza informații care va pot afecta emoțional. O femeie a fost injunghiata chiar in cladirea Primariei de soțul cu care era in proces de divort.