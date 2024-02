Stiri pe aceeasi tema

- Incident șocant, joi dimineața, pe Aeroportul Otopeni. Un pasager care sosise cu o cursa TAROM de la Bruxelles și-a taiat venele cu o lama pe care ar fi ascuns-o in gura pe parcursul calatoriei.

- Incident șocant in Capitala! Un individ mascat a vrut sa dea foc unei case de amanet, cu tot cu angajatul acesteia inauntruUn barbat a intrat intr-o casa de amanet din Bucuresti, a aruncat cu benzina pe geam, cu intenția probabil de a da foc, dupa care a fugit, speriat de strigatele angajatului.…

- Incendiul de la Ferma Dacilor din Prahova scoate la iveala detalii șocante! 5 persoane și-au pierdut viața, printre care și fiul de 9 ani al patronului locației, Cornel Dinicu. 3 persoane sunt date in continuare disparute, insa autoritațile au precizat ca sunt șanse minime ca acestea sa mai fie in viața.…

- Un barbat de 29 de ani din București a sunat la poliție pentru a reclama o tulburare a ordinii publice. Faptele semnalate nu s-au confirmat, tanarul prezenta, potrivit poliției, un comportament natural, insa dupa o ora și jumatate a fost gasit mort, cazut de la etaj.La data de 19 decembrie 2023,…

- Un barbat de 30 de ani a fost gasit mort, marți, in Capitala. Acesta ar fi cazut de la etajul 10 al blocului. Potrivit primelor informații, anchetatorii ar fi gasit in locuința victimei stupefiante.In prezent, polițiștii audiaza vecinii. Urmeaza sa se stabileasaca daca barbatul a cazut sau s-a aruncat…

- Un barbat din Ilfov și fiul sau au ajuns de urgența la spital dupa ce soacra acestuia i-ar fi otravit cu mercur. Femeia de 83 de ani ar fi vrut sa se razbune. Un barbat in varsta de 48 de ani din Bragadiru, judetul Ilfov, a alertat autoritatile si le-a spus politistilor ca, la cina, […] The post Incident…

- O femeie din Arad a șocat toți locuitorii, dupa ce a incendiat mai multe case ale vecinilor, in mod intenționat. Este vorba despre soția unui pompier, care a facut acest lucru doar pentru a-și vedea soțul in acțiune, la munca. Femeia a dat de probleme grave.

- Potrivit anchetatorilor, in urma celor 5 incendii nu au fost ranite personae, insa au fost cauzate pagube material in valoare totala de 200 de mii de lei.In toate cauzele au fost intocmite dosare penale pentru distrugere din culpa, iar in urma investigatiilor efectuate de politistii, s-a stabilit ca…