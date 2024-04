Incident șocant în Constanța/Elev bătut cu bolobocul, în fața unui liceu, de către un bărbat Un incident șocant a ajuns in atenția polițiștilor constanțeni. Un adolescent, in varsta de 15 ani, ar fi fost agresat fizic de catre un barbat, de 45 de ani. Scenele s-ar fi derulat in apropierea unui liceu din Constanța, in toiul zilei. Victima agresiunii are 15 ani. Un elev de liceu, minor, a fost batut […] The post Incident șocant in Constanța/Elev batut cu bolobocul, in fața unui liceu, de catre un barbat first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

