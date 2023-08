Stiri pe aceeasi tema

- Oamenii de știința specializați in analiza "biomoleculelor istorice" au reușit sa extraga ADN dintr-o scrisoare din secolul al XV-lea, scrisa de Vlad Țepeș. Aceasta descoperire dezvaluie informații despre viața domnitorului care a inspirat personajul vampiric al lui Bram Stoker, scrie The Mirror.Gleb…

- Un barbat a fost imobilizat de politistii din Bucuresti dupa ce a refuzat sa opreasca masina pe o conducea, el fiind urmarit in trafic. Ea a refuzat și sa fie testat pentru consumul de alcool si droguri, in masina sa fiind gasite mai multe substante din categoria drogurilor de risc. Politisti din cadrul…

- Inspectorul școlar general din Mureș este acuzat de fraudarea bacalaureatului, dar și ca a cerut unor parinți – soliști de muzica populara – „un moment artistic” dupa ce a aprobat transferul copilului lor de la o școala la alta. Procurorii DNA Targu Mureș au inceput urmarirea penala fața de Pașcan Sabin…

- Comisarii Garzii de Mediu care au demarat o ampla actiune de control pe litoral au aplicat noi amenzi, in valoare totala de aproape 900.000, in cea de-a doua zi a actiunii. ”Echipele de comisari din cadrul Garzii Nationale de Mediu au continuat actiunile de inspectie si control pe litoralul Marii Negre…

- Polițiștii Capitalei au descins duminica in Sectorul 3, acolo unde a fost descoperit un nou azil cu probleme. Este vorba despre Caminul de batrani Baronese Center, situat in zona Baba Novac. Direcția Generala de Poliție a Municipiului București, impreuna cu reprezentanții instituțiilor cu atribuții…

- Inca un caz șocant iese la iveala in orașul Voluntari, unde 28 de batrani și oameni cu dizabilitați au fost salvați dintr-un azil al groazei, descoperit de autoritați. Pacienții erau forțați sa doarma intr-o sera, in plina canicula. Politistii au facut controale si au constatat ca in acel camin erau…

- Autoritațile Teleorman au descoperit, in urma controalelor efectuate joi, un azil ilegal, folosit pe post de pensiune, in Pietroșani, unde erau ținuți 17 batrani, unii dintre ei cu handicap. Proprietara „pensiunii” le-ar fi spus autoritaților ca oamenii erau turiști, aflați in vacanța, insa vecinii…

- Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor (ANPC) a anuntat ca dispune retragerea de pe piata a unui aparat dspre care firma care ar analiza nivelul de nitrati si nitriti din lume si fructe. “Am dispus o actiune de control cu privire la aparatele ce se pretind a putea constata prezenta si…