Stiri pe aceeasi tema

- Administratorul judiciar al Colterm a depus o acțiune la Tribunalul Timiș prin care se cere anularea mai multor documente emise de administrația Dominic Fritz. Acțiunea inregistrata ieri vine dupa ce consorțiul de firme care a fost desemnat ca administrator al societații de termoficare a Timișoarei, Alfa…

- Universitatea de Vest din Timișoara a transmis, in urma cu trei zile, companiei de termoficare Colterm ca nu vrea sa-i fie furnizat agent termic dupa ce societatea a anunțat reluarea livrarilor de caldura și a probelor la cald, incepand cu 4 octombrie. ”Va comunicam ci nu dorim pornirea agentului…

- Raportul, intocmit de consorțiul care a fost desemnat ca administrator judiciar al Colterm SA, in care se analizeza cauzele care au dus la intrarea in insolvența a societații de termoficare din Timișoara acuza modul in care cei aflați in fruntea municipalitații și firmei au acționat in ultimii ani.…

- Informație bomba in raportul in care sunt analizate cauzele care au dus la intrarea in insolvența a Colterm SA, intocmit de consorțiul care a fost desemnat ca sa fie administrator judiciar al companiei de termoficare – se cere anularea mai multor documente emise in ultimii ani de catre administrația…

- Lovitura de proporții, astazi, in procesul de insolvența al Colterm – firma de avocatura Schoenherr și Asociații, cea care a formulat cererea de creanța a Primariei Timișoara in valoare de peste 81 de milioane de lei, a anunțat Tribunalul Timiș ca i-a incetat mandatul și a solicitat ca de acum instanța…

- Administrația condusa de Dominic Fritz a incalcat grav legea in cazul contractului incheiat cu firma de avocatura Schonherr și Asociații SCA, angajata de Primaria Timișoara cu cea mai scumpa oferta pentru a gasi soluții pentru salvarea Colterm-ului, potr

- Administrația condusa de Dominic Fritz a incalcat grav legea in cazul contractului incheiat cu firma de avocatura Schonherr și Asociații SCA, angajata de Primaria Timișoara cu cea mai scumpa oferta pentru a gasi soluții pentru salvarea Colterm-ului, se arata in ultimul raport al Curții de Conturi,…

- Nu doar apa care curge din țevile vechi și ciuruite ale sistemului de termoficare a orașului produc pierderi tehnologice platite catre Colterm, dar și lucrarile de retehnologizare, de inlocuire a acestor țevi vechi, produc astfel de pierderi, a spus Lucian Buda, seful Biroului Retele si Comunicatii,…