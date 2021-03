Stiri pe aceeasi tema

- Raziile politistilor au continuat si in noaptea de sambata spre duminica (13/14 martie). Acestia au verificat daca masurile de prevenire si limitarea a raspandirii COVID-19 sunt respectate.

- Un barbat a murit, miercuri, dupa ce intrat cu autoturismul pe care il conducea intr-un stalp de iluminat public de pe marginea bulevardului din statiunea Mamaia, anunța AGERPRES. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta, soferul, in varsta de 60 de ani, se afla singur…

- Administratorul unui local din municipiul Constanta, unde se desfasura o petrecere privata in noaptea de sambata spre duminica, precum si zeci de participanti la eveniment au fost amendati cu suma totala de 65.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19, a informat…

- Politistii din cadrul Secției de Poliție Rurala Bascov au depistat, pe raza localitații argeșene Micești, un barbat de 48 de ani, din județul Vaslui, care figura in carantina la domiciliu. Barbatul trebuia sa fie in izolare la adresa declarata din județul Vaslui. Acesta a fugit din carantina și a venit…

- Mai multi operatori economici din Constanta au fost sanctionati pentru nerespectarea legislatiei. Administratorii societatilor comerciale au fost sanctionati contraventional cu amenda in valoare de 2.000 de lei fiecare, potrivit Legii 55 2020, a precizat IPJ Constanta. La data de 27 ianuarie a.c., politisti…

- Administratorii a doua restaurante din municipiul Constanta au fost amendati, luni, cu cate 2.000 de lei, pentru ca pe terasele localurilor erau mai multi clienti, fara respectarea masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19. Potrivit Inspectoratului de Politie Judetean (IPJ) Constanta,…

- Polițiștii clujeni au efectuat, sambata, o serie de controale in VIVO! Mall, pentru a verifica repsectarea masurilor de protecție imapotriva COVID-19.In urma acțiunii, au fost descoperite mai multe societați comerciale care nu au respectat masura de suspendare a activitații in spațiul inchis.”Verificarile…

- Politistii au aplicat in ultimele 24 de ore, in municipiul Constanta, 280 de sanctiuni contraventionale, in valoare de peste 80.000 de lei, pentru nerespectarea masurilor de prevenire si limitare a raspandirii COVID-19, a informat sambata Inspectoratul de Politie Judetean, potrivit Agerpres. Potrivit…