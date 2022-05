Administrațiile locale nu sunt interesate de digitalizare. OVES: nici gratis, nu sunt dispuse să demareze proiecte Doar 5% din proiectele de digitalizare finalizate, cu aplicare in sectorul public din Romania, sunt folosite in realitate și continua sa fie dezvoltate și sa beneficieze de servicii de mentenanța – sunt concluziile unei analize OVES Enterprise, companie romaneasca de dezvoltare de software, inființata, in 2015, la Cluj-Napoca. Procedura greoaie, birocrația, lipsa de specialiști pentru analiza proiectelor, durata mare a procedurii de licitație și a soluționarii eventualelor contestații, durata mare a implementarii proiectelor fac ca, in medie, un proiect de digitalizare sa dureze peste 5 ani,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

