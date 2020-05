Stiri pe aceeasi tema

- Mai precis cu armata Chinei. Este vorba de primul plan prin care ar putea fi blocat accesul unor studenti chinezi in Statele Unite. Studentii chinezi sunt cel mai mare grup strain de studenti din...

- Administratia Donald Trump intentioneaza sa anuleze vizele a mii de studenti si cercetatori chinezi aflati in Statele Unite care au legaturi directe cu universitati afiliate armatei Chinei, afirma oficiali americani citati de cotidianul The New York Times, anunța MEDIAFAX.Este vorba de primul…

- Saptamana trecuta, generalul Richard Clarke, șeful Comandamentului Operațiunilor Speciale, a declarat ca „misiunile de capturare sau eliminare” de genul celor desfașurate in Afganistan nu mai sunt potrivite pentru acest nou conflict, iar operațiunile speciale trebuie sa se indrepte inclusiv spre campanii…

- FBI si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta oficiala care pune in garda cu privire la presupuse tentative de obtinere ”in mod ilicit a unor elemente pretioase vizate de proprietatea intelectuala si date din domeniul sanatatii publice vizand vaccinuri, tratamnete…

- Potrivit administratiei Trump, hackeri, cercetatori și studenți sunt „activati” sa fure informatii de la institute universitare si laboratoare publice la care lucreaza, relateaza News.roPolitia federala americana (FBI) si Departamentul Securitatii Interne urmeaza sa publice ”in zilele urmatoare” o alerta…

- Pentru administrația Trump, noul coronavirus s-a propagat de la Institutul de Virusologie din Wuhan. Miercuri, secretarul american de stat Mike Pompeo a declarat ca, daca nu au „certitudinea”, Statele Unite dispun de „ dovezi semnificative” ca noul coronavirus provine dintr-un laborator din Wuhan, oraș…

- China a evitat sa informeze la timp restul țarilor despre gravitatea focarului de infecții cu coronavirus pentru a strange materiale individuale de protecție din intrega lume, o mișcare care a dus la epuizarea acestora in multe state de pe glob intr-o perioada in care amplorea crizei care urma sa vina…

- Razboiul comercial dintre Statele Unite și China capata amploare. Administrația Trump vrea sa pedepseasca regimul de la Beijing pentru pandemia de coronavirus și folosește acest motiv pentru a introduce noi sancțiuni comerciale Chinei. Donald Trump a intesificat deja atacurile și lasa de ințeles ca…