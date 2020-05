Administratia presedintelui Donald Trump a evocat posibilitatea efectuarii primului test nuclear american, ca avertisment la adresa Rusiei si Chinei, decizie ce ar reprezenta o schimbare radicala a politicii de aparare a SUA, potrivit editiei de vineri a cotidianului Washington Post, citat de AFP și preluat de Agerpes. Conform acestei publicatii, care citeaza un inalt responsabil […] The post Administrația Trump, discuții despre un test nuclear appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .