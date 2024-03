Comandantul militar adjunct al Hamas, Marwan Issa, a fost ucis intr-un atac israelian in aceasta luna, a declarat marți, 26 martie, purtatorul de cuvant al armatei din Israel. El a confirmat rapoartele aparute la inceputul lunii. „Am verificat toate informațiile. Marwan Issa a fost eliminat in lovitura pe care am facut-o acum aproximativ doua saptamani”, […] The post Adjunctul Hamas, ucis! Israelul confirma first appeared on Ziarul National .