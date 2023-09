Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a declarat ca Romania iși propune sa solicite despagubiri pentru pierderile suferite de transportatori ca urmare a neacceptarii țarii noastre in spațiul Schengen. Potrivit oficialului, impactul financiar al faptului ca Romania nu a intrat in spațiul de libera…

- „Am avut o discutie zilele trecute cu comisarul european Adina Valean si am spus ca noi am bagat foarte multi bani, de exemplu, in intretinerea drumurilor nationale din zona respectiva. Daca mergeti acum pe DN2 spre Suceava, Siret, pe langa Bacau, Focsani, o sa vedeti ca e TIR langa TIR, de Ucraina,…

- Premierul Marcel Ciolacu a anunțat ca va merge impreuna cu Sorin Grindeanu pe șantierul Autostrazii Moldova. Vizita ar urma sa fie programata pentru saptamana viitoare. Totodata, premierul a anunțat și doua hotarari de guvern privind expropierea terenurilor private din zona construcțiilor Autostrazii…

- “Avem si cateva proiecte de investitii strategice in infrastructura, doua dintre acestea, insumand 1,4 miliarde de lei, au legatura cu extinderea si modernizarea Portului Constanta. Domnul ministru al Transporturilor, Sorin Grindeanu, ma bucura faptul ca asta se intampla chiar a doua zi dupa Forumul…

- Executivul va efectua doua rectificari bugetare, in anul 2023, una in luna septembrie si o a doua prin luna noiembrie, iar principalii beneficiari ai acestor recitificari vor fi Ministerul Transporturilor si Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei, au precizat surse din Guvern,…

- Țara noastra joaca un rol insuficient in schimbul de idei privind viitorul securitații in Europa, scrie Cornelia Baciu, experta in securitate internaționala și in cercetarea conflictelor. Un exemplu dintr-o discuție unde lipsim: Romania trebuie sa contribuie cu idei la strategiile privind terminarea…

- Romanii sufera de ani de zile din cauza lipsei infrastructurii, deși se fac investitii si problema banilor care vin de la Uniunea Europeana pentru acest domeniu este de foarte mult timp rezolvata. Razboiul rusilor din Ucraina a readus in discutie importanta coridoarelor de transport care trec prin Romania.…

- Aliatii din cadrul Organizatiei Tratatului Atlanticului de Nord (NATO) ar putea fi gata sa elimine unele obstacole din calea apropierii Ucrainei de alianta militara, a declarat vineri ministrul german al apararii, Boris Pistorius, informeaza Reuters. „Sunt tot mai multe semne ca toata lumea va fi de…