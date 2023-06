Stiri pe aceeasi tema

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost nefavorabila…

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri (ADID) Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost…

- In weekend-ul ce tocmai a trecut, Asociația de Dezvoltare Intercomunitara Deșeuri Timiș a fost prezenta la doua evenimente culturale care s-au organizat in Timișoara – Road Patrol și Flight Festival. Cele doua evenimente s-au bucurat de un numar mare de participanți, chiar daca vremea a fost nefavorabila…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv , cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- In acest sfarșit de saptamana, ADID Timiș participa la doua festivaluri mari ce au loc in Timișoara, Flight Festival și Road Patrol MC Romania Bikers Festival. Participanții sunt așteptați la standul ADID, pentru a invața intr-un mod interactiv, cum se realizeaza separarea corecta a deșeurilor și de…

- ​Mediul urban al secolului XXI este sub presiunea unor provocari continue și din ce in ce mai greu de anticipat in ceea ce privește impactul. Schimbarile climatice, migrația, criza pandemica, urbanizarea excesiva duc la nevoia de a identifica soluții pentru un viitor durabil și la dezvoltarea in randul…