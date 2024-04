Stiri pe aceeasi tema

- Universitatea de Stiințele Vieții „Regele Mihai I” din Timișoara organizeaza in data de 18 aprilie 2024, ora 10:00, in Aula Magna ,,Iulian Dracea” proiectul regional comun cu tema „Realitați si provocari in spațiul Securitații Cibernetice”. Acest proiect este rezultatul colaborarii intre institutii…

- AUR Timis si-a stabilit candidatii la alegerile locale din iunie si se pregateste si pentru Europarlamentare, acolo unde cifrele arata bine. Ilie Vasile Sirbu, candidat AUR primaria Timișoara: Impreuna vom face o rezistenta impotriva neo-comunismului care se instaureaza in Romania. Este obligatoriu…

- Intr-o perioada in care sportul este lasat in colt in Timisoara, chiar daca suntem aproape de campanie, timpul in care ni se promit cate in luna si stele, sunt si echipe, impreuna cu colective de parinti si antrenori, plus mai ales copii, care refuza sa cedeze. Voleiul, acest sport uitat de lume, nu…

- Universitatea de Științele Vieții ”Regele Mihai I” din Timișoara iși propune sa devina Universitate Net Zero. Urmarind temele lansate de catre Comisia Europeana, universitatea a ințeles nevoia ca orașele sa devina neutre din punct de vedere climatic și iși dorește sa devina un promotor al acesui concept.…

- Universitatea de Medicina si Farmacie „Victor Babes” din Timisoara și Editura „Victor Babes” anunța lansarea volumului intitulat „Amprente pe spațiul gol. Medicina narativa: 10 povestiri”, semnat de Goksel Altinisik și tradus in limba romana de Conf. Univ. Dr. Gabriela-Mariana Luca, de la Universitatea…

- Noul sezon Jr. NBA League Romania este gata de start! Primul eveniment este draft-ul Conferinței de Vest a Jr. NBA League Romania Nord, iar evenimentul va avea loc luni, la Universitatea de Vest din Timișoara, in prezența a doi ambasadori NBA. Cu aceasta ocazie, școlile participante iși vor afla titulatura…

- Locuitorii din cartierul Girocului, in zona strazii Martir Ioan Stanciu, vor beneficia de o parcare moderna cu 80-90 de locuri, spații verzi și arbori, platforma pentru pubele și adapost pentru biciclete. Noua parcare va fi construita in locul unui teren dezafectat care aparține municipiului Timișoara.…

- Un tanar din Afganistan a fost omorat in noaptea de miercuri spre joi, pe o strada din Timisoara, el fiind injunghiat direct in inima, iar atacatorul a fugit de la fața locului. Crima a avut loc pe strada Caprioarei din cartierul Fabric, in Timisoara. Un trecator l-a vazut pe tanarul migrant prabusit…