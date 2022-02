Stiri pe aceeasi tema

- Cristina Ciobanașu, fosta iubita a lui Vlad Gherman, a facut o ironie subtila la adresa Oanei Moșneagu, actuala iubita a actorului. Actrița din serialul „Adela” nu s-a putut abține prin a-i da replica colegei sale de filmari. Vestea ca Vlad Gherman și Cristina Ciobanașu s-au desparțit a luat pe toata…

- Daniel Onoriu se afla de aproape o luna internat in spitalul Floreasca, in urma unor complicații aparute dupa operația de micșorare a stomacului, efectuata in Turcia. Fostul pilot a intrat in coma, iar familia s-a rugat pentru o minune. Soția acestuia, Isabela, a dat noi detalii despre starea lui Daniel.„In…

- Sandra Izbașa și Razvan Banica traiesc o frumoasa poveste de dragoste, iar in urma cu doar cateva luni și-au jurat iubire in fața lui Dumnezeu, astfel ca au devenit soț și soție. Deși sunt inconjurați de multe treburi pe plan profesional, cei doi fac in așa fel incat sa petreaca zilnic timp de calitate…

- Tzanca Uraganu și Marymar, iubita lui, au trecut prin momente dificile la inceputul lunii noiembrie 2021. Cei doi au fost atacați de foștii cumnați ai artistului, insa se pare ca acum sunt mai bine ca niciodata, drept dovada stau postarile sale din mediul online.

- Nationala feminina de handbal, fara capitanul Cristina Neagu, ia startul, joi, la turneul final al Campionatului Mondial din Spania, iar primul adversar este reprezentativa Iranului, conform news.ro Din grupa "tricolorelor" mai fac parte Kazahstan si Norvegia, iar gandul selectionerului Adi…

- Laurențiu Reghecampf și Corina, noua iubita a antrenorului, nu se mai ascund deloc, mai ales dupa ce Anamaria Prodan a aflat de relația lor. Inca soțul impresarei, pentru ca divorțul nu a fost finalizat, a inceput sa se afișeze prin oraș cu femeia care urmeaza sa-l faca tata pentru a treia oara.Zilele…

- What’s up pare ca a trecut peste desparțirea de Alice Badea, iar acum are o noua iubita. Artistul a fost surprins alaturi de noua sa cucerire și erau extrem de apropiați. Dupa divorțul de Simina, What’s up și-a gasit fericirea langa Alice Badea. Aceștia au avut o relație discreta, dar și tumultuoasa…