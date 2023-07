Stiri pe aceeasi tema

- Alexandru Rafila, despre alimentele si bauturile cu Aspartam: Aceste produse sunt periculoase daca sunt consumate in cantitati extrem de mariMedicul Alexandru Rafila a explicat, sambata, la Prima Tv, ca un consum moderat de produse care contin Aspartam nu este nociv, el aratand ca „nimeni nu autorizeaza…

- Un consum moderat de produse care contin aspartam, cel mai cunoscut indulcitor artificial, nu este nociv, a explicat sambata, 1 iulie, ministrul Sanatații, Alexandru Rafila, care a spus ca „nimeni nu autorizeaza un produs care este cancerigen in cantitati mici”, potrivit News.ro.„In general, sunt foarte…

- Ministrul sanatații, Alexandru Rafila spune ca un consum moderat de produse care conțin aspartam nu este nociv și ca „nimeni nu autorizeaza un produs care este cancerigen in cantitați mici”. Totuși, el a subliniat ca nu recomanda nimanui sa consume bauturi cu conținut ridicat de zahar sau indulcitor.

- Fructele sunt recomandate pentru nutrienții și vitaminele pe care le conțin. Acestea ajuta la o dieta sanatoasa, avand grija sa scapați cat mai repede de kilogramele in plus, dar exista și unele care nu sunt recomandate in acest timp, fiind pline de zahar.

- ‘Masa de Paste este intotdeauna imbelsugata, iar in jurul acesteia se aduna intreaga familie – o masa cu de toate, pentru toti! Dar stiati ca masa de Paste poate ajunge pana la 163 E-uri, 31,86 grame de sare si 208,6 grame de zahar ?! Masa de Paste incepe adesea cu un aperitiv format din paine, mezeluri…

- ‘Masa de Paste este intotdeauna imbelsugata, iar in jurul acesteia se aduna intreaga familie – o masa cu de toate, pentru toti! Dar stiati ca masa de Paste poate ajunge pana la 163 E-uri, 31,86 grame de sare si 208,6 grame de zahar ?! Masa de Paste incepe adesea cu un aperitiv format din paine, mezeluri…

- O masa bogata de Paste se consuma pana la 163 de E-uri, 208,6 grame de zahar si 31,6 grame de sare, sustin reprezentantii asociatiei InfoCons. Masa de Paste poate ajunge pana la 163 E-uri, 31,86 grame de sare si 208,6 grame de zahar ?! Masa de Paste incepe adesea cu un aperitiv format din paine, mezeluri…

- Masa de Paște inseamna un consum destul de mare de alimente, iar acest lucru poate fi, de cele mai multe ori, daunator pentru organism. Potrivit InfoCons , masa de Sarbatorile Pascale poate ajunge pana la 163 E-uri. De asemenea, 31,86 grame de sare și 208,6 grame de zahar. Infocons pune la dispoziție…