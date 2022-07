ADEVĂR – Ce boli puteți lua de pe telefoanele mobile Telefoanele sunt ideale pentru transmiterea microbilor! O spun cei de la RO Vacccinare, care fac cunoscut un lucru pe care il știm cu toții. Și anume ca aproape ca nu mai exista persoane care sa nu dețina cel puțin un telefon mobil de care este aproape nedesparțit. Insa, conform unor studii, telefoanele sunt dispozitivele perfecte și pentru transmiterea microbilor, fiind chiar mai periculoase decat scaunele de toaleta. „In urma studiilor s-a constatat ca exista in medie 17.000 de copii ale genelor bacteriene pe un singur telefon mobil, de zece ori mai mult decat pe un scaun de toaleta! Chiar daca… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

Telefoanele sunt ideale pentru transmiterea microbilor! Aproape ca nu mai exista persoane care sa nu dețina cel puțin un telefon mobil de care este aproape nedesparțit. Pe langa avantajele certe in privința comunicarii, conform unor studii, sunt dispozitivele perfecte și pentru transmiterea microbilor,…

Mai multe studii arata ca pe suprafața telefoanelor mobile exista in medie 17.000 de copii ale genelor bacteriene, acestea fiind chiar mai periculoase decat scaunele de toaleta. Chiar daca multe dintre bacteriile gasite pe telefoanele mobile sunt inofensive, exista și posibilitatea sa se gaseasca bacterii…

