- Romania, șanse sa adere in sfarșit la spațiul Schengen: Parlamentul European dezbate miercuri aderarea țarii noastre Romania are in sfarșit toate șansele sa adere la spațiul Schengen, dupa 11 ani de așteptare. Europarlamentarii romani cer la unison Consiliului Uniunii, indiferent de familia politica…

- Eurodeputatul Victor Negrescu, membru in Comisia pentru Bugete a Parlamentului European, a anuntat faptul ca legislativul european solicita suplimentarea cu 300 de milioane de euro a fondurilor alocate masurilor europene pentru combaterea preturilor ridicate la energie in bugetul european pentru anul…

- De 11 ani Romania indeplinește toate criteriile tehnice de aderare la spațiul Schengen. In tot acest timp, Romania a aplicat și a respectat drepturile și obligațiile comune tuturor statelor membre UE in ce privește spațiul Schengen, protejand granițele externe ale Uniunii. Cu toate acestea, fara niciun…

- Europarlamentarul PSD Victor Negrescu a obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen, dar și pentru…

- "Am obținut sprijinul unui numar important de deputați europeni pentru a chema in plenul Parlamentului European reprezentanții Consiliului UE și Comisiei Europene la o dezbatere cu privire la aderarea Romaniei, Bulgariei și Croației la spațiul Schengen", informeaza un comunicat de presa. Potrivit sursei…

- "Așa cum am extins NATO fiindca Finlanda și Suedia au dorit sa adere și pentru ca indeplinesc criteriile, așa va trebui sa extindem și spațiul Schengen fiindca va insemna mai multa securitate pentru noi toți", a declarat, miercuri, eurodeputatul Siegfried Mureșan,

- Președinția Cehiei la Consiliul UE susține aderarea Romaniei la spațiul Schengen, anunța eurodeputatul Daniel Buda (PNL, PPE), dupa participarea, luni, la discuțiile cu ministrul ceh al justiției, Pavel Blazek, in cadrul Comisiei Juridice a Parlamentului European.

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca in luna septembrie a acestui an va avea loc un control voluntar privind condițiile tehnice de intrare a Romaniei in spațiul Schengen. Ulterior, la Consiliul JAI din octombrie, Romania va solicita direct aderarea, iar speranța este ca pana la finalul anului…