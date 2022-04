Adele, Ed Sheeran și Coldplay, printre nominalizaţii premiilor Ivor Novello Cantaretii britanici Adele, Ed Sheeran si Raye, rapperul Dave si formatia Coldplay vor concura la categoria „compozitorul anului” a premiilor Ivor Novello, au anuntat organizatorii, scrie Reuters. Producatorul Dean „Inflo” Josiah Cover, care a lucrat cu Adele si Little Simz, conduce lista nominalizarilor care a primit cele mai multe selectii pentru compozitie la patru categorii, potrivit organizatorilor. Sheeran, care miercuri a castigat procesul in care era acuzat de plagiat pentru melodia sa din 2017 „Shape of You”, are trei nominalizari. Celelalte doua sunt pentru melodiile „Bad Habits” si… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

