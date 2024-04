Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a organizat o conferința de presa alaturi de Gabriela Firea, candidatul PSD pentru Primaria Capitalei, in care a vorbit despre succesul pe care il va inregistra aceasta pe data de 9 iunie, la alegerile locale. A vorbit insa și despre candidatul retras al PSD-PNL, Catalin Cirstoiu, dar…

- Presedintele PSD, Marcel Ciolacu, considera ca s-a depașit momentul trecerii primarilor de la un partid la altul, iar, pana la urma, a fost corect ca deciziile sa fie luate la nivel de organizație. Ciolacu da drept exemplu pe Gabriela Firea – PSD si Sebastian Burduja – PNL, care și-au depasit orgoliile,…

- Gabriela Firea și Sebastian Burduja au fost desemnați coordonatori ai campaniei medicului Catalin Cirstoiu pentru Primaria Capitalei. Prezenta la conferința unde directorul Spitalului Universitar a fost prezentat drept candidat din partea alianței pentru București, Firea a dezvaluit motivul pentru care…

- Pana acum oficial, si-a anuntat candidatura Cristian-Popescu Piedone din partea Partidului Umanist Social Liberal (PUSL), Mihai Enache din partea AUR si Nicusor Dan din partea Aliantei Dreapta Unita.Surse citate de Realitatea PLUS sustin insa ca Gabriela Firea este hotarata sa candideze, indiferent…

- Cristian Popescu Piedone, primarul Sectorului 5, a inițiat luni un apel public pe Facebook, solicitand bucureștenilor sa-și exprime opțiunea pentru potențialii candidați la Primaria Generala a Capitalei. Intrebarea sondajului online , care se desfașoara timp de doua zile, este „Cine trebuie sa reprezinte…

- Partidele din coalița de guvernare, care au decis sa mearga la alegerile pentru Primaria Capitalei cu candidat comun pentru a avea șanse mai mari impotriva lui Nicușor Dan, au intocmit lista cu numele care vor fi masurate in sondajele ce urmeaza sa fie lansate pe piața. Astfel, potrivit surselor…

- Cristian Popescu Piedone se pare ca este hotarat sa se inscrie in cursa pentru fotoliul Capitalei. In acest sens, edilul a purtat o discuție cu Marcel Ciolacu și cu alți lideri PSD. Cristian Popescu Piedone a mers in biroul președintelui Camerei Deputaților. Cel mai probabil, edilul poarta discuții…

- Prim-vicepreședintele PSD, Gabriela Firea, a declarat miercuri, la Antena 3, ca senatorul Adrian Streinu-Cercel a fost testat de PSD in sondaje de opinie pentru o eventuala candidatura a acestuia la funcția de primar al Sectorului 1 din Capitala, dar senatorul social-democrat a transmis partidului ca…