Stiri pe aceeasi tema

- Concurenții de la Te cunosc de undeva! sezonul 19 au pregatit momente foarte bune pe scena emisiunii, iar jurații i-au recompensat cu diverse calificative, in ediția de sambata seara, 17 iunie.A fost o ediție plina de momente de senzație pe scena de la Te cunosc de undeva!, in ediția din 17 iunie 2023.…

- Moment inedit in aceasta seara, in episodul cu numarul 11 al emisiunii Te cunosc de Undeva. Radu Țibulca și CRBL s-au transformat in Carla's Dreams și au interpretat piesa "Ne bucuram in ciuda lor". Cum au comentat jurații prestație celor doi concurenți.

- In aceasta seara, in episodul cu numarul 11, din data de 19 iunie 2023, al emisiunii Te cunosc de undeva - Sezonul 19, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au facut un show incendiar pe scena! Cei doi s-au transformat in Billy Idol și Miley Cyrus și au interpretat piesa "Rebel Yell".

- In aceasta seara la emisiune, Anca Țurcașiu și Jean Gavril au avut un moment unic pe scena de la Te cunosc de undeva. Jurații au avut mai multe comentarii dupa show-ul pe care cei doi artiști l-au facut. Iata in cine s-au transformat in aceasta ediție!

- Adda și Radu Bucalae a facut show in ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva. Cei doi conurenți s-au transformat in Gașca Zurli și au interpretat celebra piesa „Am o casuța mica”. Cum au reacționat jurații.

- Ediția din aceasta seara de la Te cunosc de undeva a adus, așa cum era de așteptat, noi transformari spectaculoase. Adda și Radu Bucalae au aparut primii pe scena și au facut show, caci l-au interpret pe The Weeknd și au cantat piesa „Blinding Lights”.

- Emilian și WRS au facut show in cea de a șasea ediție a emisiunii Te cunosc de undeva. Cei doi concurenți s-au transformat in Valahia și au cantat celebra piesa „Banana”. Ce au spus jurații despre momentul pe care l-au pregatit artiștii.

- Cea de-a treia ediție de la Te cunosc de undeva a adus noi provocari pentru concurenți. Așa se poate spune și despre Adda și Radu Bucalae, care au facut show in platou. Artista s-a transformat in barbat, iar momentul a fost unul cu totul inedit.